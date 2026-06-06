Сечин заявил об особой роли Арктики в контексте Ормузского кризиса

Сечин: Арктика приобретает роль надежного маршрута в контексте Ормузского кризиса

Арктика приобретает особую роль надежного логистического маршрута в контексте Ормузского кризиса. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает РИА Новости.

«Мы приветствуем попытки некоторых стран создавать обходные маршруты, но с точки зрения потребностей мировой торговли особая роль — у Арктики», — отметил он.

Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), если ближневосточный конфликт продлится до 2027 года, то рост мировой экономики может упасть до 1,8 процента. Более мрачный сценарий гласит, что экономические последствия иранского кризиса спровоцируют самое сильное замедление за последние 40 лет, если не принимать в расчет пандемию COVID-19 и финансовый кризис 2008 года.