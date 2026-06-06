Песков заявил о связи экономических отношений США и РФ с украинским конфликтом

Песков: США увязывают развитие отношений с РФ с урегулированием конфликта на Украине

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью CCTV заявил, что США увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием украинского конфликта. Москва считает такой подход ошибочным.

Песков отметил, что американцы считают, что сначала идет урегулирование на Украине, а потом уже развитие отношений, в частности, в области экономики и инвестиций.

«По мере того, как американцы будут готовы к реальному восстановлению отношений, мы ответим взаимностью», — добавил политик.

Песков отметил, что Москва не носила «розовые очки» в отношении способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему.