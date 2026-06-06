Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:35, 6 июня 2026Россия

Песков заявил о связи экономических отношений США и РФ с украинским конфликтом

Песков: США увязывают развитие отношений с РФ с урегулированием конфликта на Украине
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью CCTV заявил, что США увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием украинского конфликта. Москва считает такой подход ошибочным.

Песков отметил, что американцы считают, что сначала идет урегулирование на Украине, а потом уже развитие отношений, в частности, в области экономики и инвестиций.

«По мере того, как американцы будут готовы к реальному восстановлению отношений, мы ответим взаимностью», — добавил политик.

Песков отметил, что Москва не носила «розовые очки» в отношении способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о массированной атаке ВСУ на Санкт-Петербург в последний день ПМЭФ

    В Польше провалились попытки переименовать «русские вареники» в «украинские»

    Захарова рассказала о личных качествах Лаврова

    Стало известно о переговорах Минцифры с Apple о мессенджере «Макс»

    Лебедев высказался о Трампе словами «даже диктаторы такого культа личности не разводили»

    Вышедшая в финал юниорского «Ролан Гаррос» россиянка сменит гражданство

    В Кремле назвали всегда желанного гостя

    В российском регионе после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

    Россиянам запретили рассказывать об автохамах

    Во ВЦИОМ сравнили современную молодежь с поколением 1990-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok