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08:55, 6 июня 2026Россия

В Кремле оценили способность США решить сложную проблему

Песков: Россия не носила «розовые очки» в вопросе помощи США по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Москва не носила «розовые очки» в отношении способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Центральному ТВ Китая, передает РИА Новости.

Таким образом он оценил участие США в процессе урегулирования конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва никогда не когда не преувеличивала способности Вашингтона.

Он также отметил, что США преследует свои собственные национальные интересы. Песков добавил, что Россия относится к этому с уважением, поскольку имеет свои собственные интересы.

Ранее Песков рассказал, что США не желают обсуждать с Россией ничего, кроме вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Москва считает такой подход неверным. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия приветствует готовность США помогать в урегулировании украинского конфликта.

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