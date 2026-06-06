Отец Маска обрушился с критикой на ЕС

Отец Маска Эррол назвал ЕС фейковым объединением, которое никого не представляет

Отец американского миллиардера Илона Маска предприниматель Эррол Маск обрушился с критикой на Европейский союз (ЕС), назвав объединение фейковым. Его слова приводит РИА Новости.

«Европейский союз никого не представляет. Они — фейк. И они пытаются притвориться, что это не так», — отметил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Эррола Маска, европейское население не поддерживает ни свои правительства, ни власти ЕС.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции стоит выйти из Европейского союза из-за запрета на импорт российских энергоносителей.