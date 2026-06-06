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10:16, 6 июня 2026Спорт

CAS отклонил апелляцию бывшего хоккеиста сборной России на дисквалификацию за допинг

CAS отклонил апелляцию экс-хоккеиста сборной России Григоренко на отстранение за допинг
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игорь Григоренко

Игорь Григоренко. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего игрока сборной России Игоря Григоренко на решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить его от любой деятельности, связанной с хоккеем, за допинг. Об этом сообщается на сайте суда.

Григоренко хотел отмены четырехлетней дисквалификации. CAS частично удовлетворил апелляцию: срок отстранения остался в силе, однако начало дисквалификации перенесли с 12 августа 2025 года на 7 марта того же года.

Ранее в IIHF заявили, что игрок сдал положительную пробу в марте 2015 года после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и финским «Йокеритом».

Григоренко выступал за «Ладу», «Северсталь», ЦСКА, «Металлург» и «Салават Юлаев». Он является обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимцев, имеет опыт выступления за сборную России. Карьеру форвард завершил в 2017 году. 1 июля 2025-го он был назначен гендиректором клуба «Сочи».

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