CAS отклонил апелляцию бывшего хоккеиста сборной России на дисквалификацию за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего игрока сборной России Игоря Григоренко на решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить его от любой деятельности, связанной с хоккеем, за допинг. Об этом сообщается на сайте суда.
Григоренко хотел отмены четырехлетней дисквалификации. CAS частично удовлетворил апелляцию: срок отстранения остался в силе, однако начало дисквалификации перенесли с 12 августа 2025 года на 7 марта того же года.
Ранее в IIHF заявили, что игрок сдал положительную пробу в марте 2015 года после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и финским «Йокеритом».
Григоренко выступал за «Ладу», «Северсталь», ЦСКА, «Металлург» и «Салават Юлаев». Он является обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимцев, имеет опыт выступления за сборную России. Карьеру форвард завершил в 2017 году. 1 июля 2025-го он был назначен гендиректором клуба «Сочи».