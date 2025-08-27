IIHF заявила об обнаружении шести запрещенных веществ в пробе экс-игрока сборной России

IIHF заявила об обнаружении шести запрещенных веществ в допинг-пробе Григоренко

Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила четырехлетнюю дисквалификацию бывшего хоккеиста сборной России Игоря Григоренко за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

В IIHF отметили, что игрок сдал положительную пробу в марте 2015 года после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и финским «Йокеритом». В организме Григоренко, игравшего тогда за армейцев, обнаружено шесть запрещенных веществ. Это метенолон, оксандролон, тренболон, мельдоний, катин и псевдоэфедрин.

Григоренко была предоставлена возможность выступить с ответом, но он ей не воспользовался. Таким образом, как считает IIHF, он признал свою вину и согласился с наказанием. Дисквалификация отсчитывается с 12 августа этого года.

Григоренко выступал за такие клубы, как «Лада», «Северсталь», ЦСКА, «Металлург» и «Салават Юлаев». Он является обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимцев, имеет опыт выступления за сборную России. Карьеру форвард завершил в 2017 году. 1 июля 2025-го он был назначен гендиректором клуба «Сочи».