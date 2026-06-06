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Забота о себе
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10:30, 6 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о влиянии даже малых доз алкоголя на кишечник

Врач Симаков: Употребление даже небольших доз алкоголя повышает риск рака кишечника
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Shishkina / Shutterstock / Fotodom

Алкоголь даже в небольших количествах может ухудшить самочувствие людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом, предупредил гастроэнтеролог Андрей Симаков. О влиянии спиртных напитков на кишечник он рассказал «Ленте.ру».

Врач подчеркнул: безопасных доз алкоголя не существует. Он напомнил, что спиртное является фактором риска развития разных видов рака, включая онкологические заболевания печени, желудка, пищевода и кишечника.

Также алкоголь негативно влияет на кишечную микрофлору и сильно стимулирует моторику, добавил Симаков. «Из-за этого после употребления даже малого количества спиртного могут обостряться симптомы у людей с расстройствами оси "мозг — кишечник". Речь, в частности, идет о синдроме раздраженного кишечника и функциональной диспепсии. Реакция бывает разной — изжога, вздутие, боль, послабление стула», — пояснил гастроэнтеролог.

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Симаков отметил, что степень вреда алкоголя во многом связана с регулярностью его употребления и дозой. «Понятно, что все мы когда-то хулиганили и перебирали. Если это случается редко, ничего страшного, скорее всего, не будет. Плохо, когда спиртные напитки присутствуют в меню регулярно. Тогда уже идет системное воздействие на желудочно-кишечный тракт», — предупредил врач.

Ранее Симаков назвал пять тревожных изменений в кале, которые нельзя оставлять без внимания. Самым тревожным сигналом проблем со здоровьем врач назвал появление в стуле крови.

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