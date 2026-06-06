Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:40, 6 июня 2026Путешествия

Ядовитые жуки оставили ожоги российским туристам в азиатской стране

Во Вьетнаме ядовитые жуки оставили ожоги российским туристам
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Lemonade Serenade / Shutterstock / Fotodom  

Российские туристы стали жертвами жуков томкатов во время отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщает Baza.

Одна из пострадавших, Ольга, рассказала, что лежала в кровати с приоткрытым окном, когда что‑то село ей на лоб. Женщина решила, что это комар, и раздавила его рукой. На следующий день она почувствовала сильное жжение на лице, к вечеру оно покраснело, а через сутки отекло и покрылось волдырями. Похожие ожоги появились и на руке ее мужа.

В больнице Ольга узнала, что случайно раздавила жука томката. При повреждении он выделяет ядовитую жидкость, которая и оставила на ее коже ожоги. Врачи предупредили, что сейчас этих жуков особенно много на пляжах Камрани. Они могут залетать даже на верхние этажи, если в квартире горит свет, любят влажные места и нередко прячутся в белье, оставленном на балконе.

По словам медиков, восстановление займет от недели до месяца. Сейчас у Ольги опухли веки, лицо чешется и болит при прикосновениях.

Ранее сообщалось, что российская туристка уснула на острове Бали в Индонезии и проснулась с ожогом лица из-за насекомого. Соотечественница сразу поняла, что причиной стал жук томкат, так как не впервые отдыхает в Азии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о массированной атаке ВСУ на Санкт-Петербург в последний день ПМЭФ

    Посол Азербайджана оценил шансы Европы отказаться от нефти и газа

    В Польше провалились попытки переименовать «русские вареники» в «украинские»

    Захарова рассказала о личных качествах Лаврова

    Стало известно о переговорах Минцифры с Apple о мессенджере «Макс»

    Лебедев высказался о Трампе словами «даже диктаторы такого культа личности не разводили»

    Вышедшая в финал юниорского «Ролан Гаррос» россиянка сменит гражданство

    В Кремле назвали всегда желанного гостя

    В российском регионе после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

    Россиянам запретили рассказывать об автохамах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok