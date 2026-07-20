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14:20, 20 июля 2026Экономика

Россиян призвали не забивать холодильники едой

RT: Летом нельзя перегружать холодильник продуктами
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marian Weyo / Shutterstock / Fotodom

Летом холодильники часто перегружают продуктами, однако для техники это создает проблемы. По словам кандидата технических наук Тимура Нурмагомедова (Университет РОСБИОТЕХ), плотная загрузка нарушает циркуляцию воздуха и повышает тепловую нагрузку. Об этом он рассказал RT.

Так, объяснил он, при отсутствии пространства между упаковками воздушные потоки замедляются. В моделях с естественной конвекцией возникают застойные зоны, а вентиляторы систем принудительного обдува не могут равномерно распределить холод. Из-за этого часть продуктов охлаждается медленнее, датчики фиксируют отклонение температуры, а нагрузка на компрессор растет.

Кроме того, перегрузка усиливает влажность. Свободной площади мало, влага хуже удаляется из камеры и оседает на стенках в виде конденсата, инея и наледи. Лед ухудшает теплообмен, снижает эффективность охлаждения и заставляет компрессор работать дольше.

Также может возникать цепная реакция — перегрузка портит циркуляцию, что усиливает наледь, а лед еще больше блокирует режим охлаждения.

Эксперт рекомендует оставлять между продуктами воздушные промежутки, не перекрывать заднюю стенку и каналы обдува. Скоропортящуюся еду следует размещать в самых холодных зонах, готовую пищу — только в закрытых емкостях, а большие объемы напитков после закупки остужать постепенно, чтобы избежать резкого теплового удара по камере.

Ранее эксперты назвали максимальный срок хранения вареных яиц в холодильнике.

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