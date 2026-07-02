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Забота о себе
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16:25, 2 июля 2026Забота о себе

Назван срок хранения вареных яиц

Terra: Сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике до семи дней
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эксперты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Министерства сельского хозяйства США (USDA) назвали максимальный срок хранения вареных яиц в холодильнике. Их слова приводит издание Terra.

По словам специалистов, сваренные вкрутую яйца можно держать в холодильнике до семи дней, но при условии правильного хранения. Во-первых, их не нужно предварительно чистить. Яйцо без скорлупы стоит употребить в день приготовления, подчеркнули эксперты.

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Во-вторых, для хранения нужно использовать сухую емкость с крышкой. Яйца необходимо поместить на внутреннюю полку холодильника, поскольку в области дверцы температура постоянно колеблется из-за частого открывания и закрывания, добавили в ведомствах.

Ранее директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, сколько хранится окрошка. Это блюдо, утверждает она, необходимо съесть в течение 24 часов.

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