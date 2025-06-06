Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:30, 6 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали допустимые сроки хранения окрошки

Роскачество предупредило об опасности хранения окрошки дольше 24 часов
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Окрошка — одно из самых рискованных с точки зрения пищевой безопасности блюд из-за сочетания скоропортящихся ингредиентов и условий хранения, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Она предупредила, что блюдо может храниться в холодильнике не более 24 часов.

«Причем это касается как готового блюда, так и отдельно нарезанных ингредиентов. Если окрошка заправлена кефиром, сывороткой или квасом, ее лучше употребить в течение шести-восьми часов, так как кислая среда хоть и замедляет размножение микроорганизмов, но не останавливает его полностью. Особенно опасна окрошка, оставленная при комнатной температуре: уже через два-три часа в ней могут начать развиваться патогенные бактерии и начаться процесс брожения», — объяснила специалист.

Важно, по ее словам, учитывать и качество исходных продуктов. Например, если в окрошку добавлена колбаса или мясо с истекающим сроком годности, риск отравления, как предупредила Спеценко, возрастает в разы. То же самое касается кваса — домашний или магазинный, он может забродить быстрее, чем испортятся остальные ингредиенты, добавила эксперт.

«Если вы приготовили окрошку заранее, лучше хранить ингредиенты отдельно и смешивать их непосредственно перед едой. Готовое блюдо следует держать в холодильнике в закрытой емкости, но даже в этом случае не стоит оставлять его на следующий день. При первых признаках изменения вкуса, запаха или появлении пузырьков газа, особенно в молочной или квасной заправке, от употребления окрошки стоит отказаться», — рекомендовала Спеценко.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее диетолог Джоанна Аподака рассказала о ежедневных привычках, которые приводят к проблемам с кишечником. Так, по ее словам, недостаток воды чреват затруднением пищеварения и вздутием живота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом отреагировал на слова Маска о Трампе и деле Эпштейна

    Названо главное изменение в отношении Трампа к украинскому конфликту

    Крокодил съел семилетнего мальчик

    Раскрыт приятный способ профилактики болезней сердца

    Раскрыт смысл российских требований на переговорах с Украиной

    Финансист назвала увеличивающий пенсию вид стажа

    Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Российская ракета уничтожила ЗРК Patriot под Киевом

    Дмитриев указал на деталь в поведении Маска в скандале с Трампом

    Россиянам назвали допустимые сроки хранения окрошки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости