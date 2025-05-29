Названы приводящие к проблемам с кишечником ежедневные привычки

Диетолог Аподака: Недостаток воды приводит к проблемам с кишечником

Диетолог Джоанна Аподака заявила, что шесть ежедневных привычек могут привести к проблемам с желудком и кишечником. Их она перечислила в разговоре с изданием Vanitatis.

Первой вредной привычкой Аподака назвала недостаточное употребление воды. По ее словам, обезвоживание приводит к затруднению пищеварения и вздутию живота. В свою очередь, плохое пережевывание пищи увеличивает нагрузку на желудок и кишечник, из-за чего возникает ощущение тяжести и повышается газообразование, рассказала диетолог.

Также, по словам врача, недостаток клетчатки, содержащейся в овощах и фруктах, чреват запорами, нарушением микрофлоры и воспалением в кишечнике. Кроме того, негативно влияет на ЖКТ стресс, во время которого вырабатывается гормон кортизол. Наконец Аподака призвала во избежание проблем с кишечником отказаться от ультраобработанных продуктов и сидячего образа жизни.

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