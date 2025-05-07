Врач назвала способ вычислить проблемы с ЖКТ по языку

Гастроэнтеролог Заболоцкая: Желтый налет может говорить о проблемах с желчным

Язык здорового человека должен быть ровным, влажным, бледно-розового цвета, без налетов и структурных изменений, рассказала врач-гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая. Способ вычислить проблемы с желудочно-кишечным трактом по языку она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам гастроэнтеролога, белый или бело-серый налет на языке — это самый частый симптом проблем с ЖКТ. По утрам тонкий белый налет может быть вариантом нормы, но плотный, толстый налет белого или сероватого цвета может свидетельствовать о гастрите, дуодените (воспалении двенадцатиперстной кишки), язвенной болезни или даже о грибковой инфекции, предупредила Заболоцкая.

Она добавила, что желтый налет может указывать на проблемы с желчным пузырем или на рефлюкс, однако иногда он появляется из-за курения. Ярко-красный язык может говорить о дефиците витамина В12, что может свидетельствовать об атрофическом гастрите — истончении слизистой оболочки желудка. Кроме того, о проблемах с ЖКТ могут свидетельствовать язвы и эрозии на языке, появление отпечатков зубов по краям языка, а также изменение формы и размера сосочков языка.

Если изменения на языке сохраняются более недели и сопровождаются другими симптомами (например, изжогой, отрыжкой, болями в животе, тошнотой, рвотой, изменением аппетита, стула, ухудшением общего самочувствия), необходимо обратиться к врачу, подчеркнула гастроэнтеролог.

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