Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:43, 7 мая 2025Забота о себе

Врач назвала способ вычислить проблемы с ЖКТ по языку

Гастроэнтеролог Заболоцкая: Желтый налет может говорить о проблемах с желчным
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kyrylo Ryzhov / Shutterstock / Fotodom

Язык здорового человека должен быть ровным, влажным, бледно-розового цвета, без налетов и структурных изменений, рассказала врач-гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая. Способ вычислить проблемы с желудочно-кишечным трактом по языку она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам гастроэнтеролога, белый или бело-серый налет на языке — это самый частый симптом проблем с ЖКТ. По утрам тонкий белый налет может быть вариантом нормы, но плотный, толстый налет белого или сероватого цвета может свидетельствовать о гастрите, дуодените (воспалении двенадцатиперстной кишки), язвенной болезни или даже о грибковой инфекции, предупредила Заболоцкая.

Она добавила, что желтый налет может указывать на проблемы с желчным пузырем или на рефлюкс, однако иногда он появляется из-за курения. Ярко-красный язык может говорить о дефиците витамина В12, что может свидетельствовать об атрофическом гастрите — истончении слизистой оболочки желудка. Кроме того, о проблемах с ЖКТ могут свидетельствовать язвы и эрозии на языке, появление отпечатков зубов по краям языка, а также изменение формы и размера сосочков языка.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Если изменения на языке сохраняются более недели и сопровождаются другими симптомами (например, изжогой, отрыжкой, болями в животе, тошнотой, рвотой, изменением аппетита, стула, ухудшением общего самочувствия), необходимо обратиться к врачу, подчеркнула гастроэнтеролог.

Ранее россиян предупредили об опасности хранения готового шашлыка. По словам эксперта Андрея Дорохова, хранить это блюдо в готовом виде можно не более трех часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили отказ Алиева от участия в параде Победы в Москве

    Момент уничтожения дрона в подмосковном городе сняли на видео

    Пакистан прокомментировал удары Индии словами «мы еще не ответили»

    Apple допустила отказ от iPhone через 10 лет

    Россиянам указали на связь головной боли и кофе

    Сбежавшая корова сбила с ног полицейского и попала на видео

    Врач раскрыл секрет моложавой внешности певца Алексея Воробьева

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

    Депутат Рады заявил о месте Украины в Союзном государстве России и Белоруссии

    Норвежский болельщик поменял пять килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости