Россиян предупредили об опасности хранения готового шашлыка

Химик Дорохов: Шашлык можно хранить не более двух-трех часов

Готовый шашлык при комнатной температуре можно хранить не более двух-трех часов, в холодильнике срок хранения увеличивается до нескольких суток. Об этом рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с RT.

Эксперт указал, что при длительном хранении ухудшается вкус шашлыка, но главная опасность — это отравление. Химик пояснил, что как только готовое блюдо снимают с углей, в мясе начинают происходить сложные биохимические процессы, которые сопровождаются размножением микроорганизмов. «Уже через 30-60 минут начинается активное размножение патогенных бактерий, таких как Salmonella и E. coli», — предупредил Дорохов.

Специалист добавил, что в холодильнике шашлык можно хранить намного дольше — от двух до четырех дней в зависимости от вида мяса. «Свинина и говядина сохраняют свои качества до трех суток, баранина — до четырех суток благодаря антимикробным свойствам животного жира, а куриное мясо рекомендуется хранить не более двух суток», — заявил специалист.

Он добавил, что безопаснее всего после застолья порезать шашлык на более мелкие кусочки, положить их в герметичный пакет или контейнер и убрать в холодильник. Чтобы мясо не стало жестким и безвкусным, Дорохов рекомендовал добавить немного воды или бульона и разогревать в духовке при температуре 160 градусов.

Ранее Дорохов предупредил, что в некоторых красках для волос могут находиться канцерогенные вещества. По его словам, при длительном воздействии эти вещества способны вызвать рак.