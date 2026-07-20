Рост популярности безалкогольного пива в России объяснили

Бриман: Продажи безалкогольного пива растут из-за повышения акцизов и развития технологий

Продажи безалкогольного пива в России растут из-за смены пользовательских привычек, повышения акцизов на спиртное и развития технологий производства. Рост популярности таких напитков объяснил председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, его слова приводит URA.RU.

По словам эксперта, современные технологии позволили производить безалкогольное пиво, имитирующее настоящий вкус обычного напитка. В результате потребители, приобретающие «нулевку» получают напиток со вкусом пива.

«Больше стали говорить и о здоровом образе жизни, что стало сдерживающим фактором употребления алкоголя. Все эти условия формируют спрос на напитки, которые имитируют вкус алкоголя. Кроме пива сейчас есть и безалкогольное вино, и даже виски», — пояснил Бриман.

В то же время спиртное никуда не денется — рост продаж на десятки процентов объясняется низкой базой. Безалкогольное пиво появилось на рынке около 20 лет назад, и за это время его доля на рынке выросло до 2,5 процента. Перспектива ближайших пяти лет для этого сегмента — рост продаж до пяти процентов, если не будет кардинальных государственных решений по регулированию и ограничению продаж алкоголя, допустил председатель Совета Союза российских пивоваров.

В 2025 году спрос на безалкогольное вино в России увеличился на 53,5 процента. Также жители России стали чаще покупать безалкогольное пиво. С января по октябрь его приобретали на 21,1 процента чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

