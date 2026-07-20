Вдову Маслякова похоронили отдельно от мужа

Вдову Александра Маслякова Светлану похоронили на Троекуровском кладбище

Режиссера КВН и вдову бывшего руководителя телеигры Александра Маслякова Светлану похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прощания состоялась 20 июля. Отмечается, что на ней присутствовали только близкие семьи. После панихиды Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище.

Как обратило внимание издание Life.ru, режиссера КВН похоронили отдельно от мужа — Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище.

О смерти Масляковой стало известно 17 июля. Причиной назвали продолжительную болезнь. Ей было 78 лет.

Светлана Маслякова (в девичестве — Семенова) родилась в 1947 году в Москве. Пришла в КВН в 1966 году в качестве ассистента режиссера, позднее стала режиссером программы. В 1971 году она вышла замуж за Маслякова. После закрытия КВН в 1972 году работала в Главной редакции пропаганды Центрального телевидения. В 1993 году вернулась в КВН в качестве режиссера телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания».