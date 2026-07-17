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16:00, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Умерла вдова Маслякова

Режиссер КВН и вдова Маслякова Светлана умерла в возрасте 78 лет
Маргарита Щигарева

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Режиссер КВН и вдова бывшего руководителя телеигры Александра Маслякова Светлана умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «Клуба веселых и находчивых».

«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова», — говорится в публикации. Причина смерти не уточняется.

В КВН назвали Маслякову великим режиссером и отметили, что она была верной соратницей своего супруга и всегда подавала пример начинающим участникам телеигры.

Сын Масляковых в беседе с ТАСС подтвердил, что режиссера программы не стало.

Светлана Маслякова (в девичестве — Семенова) родилась 11 октября 1947 года в Москве. Окончила Всесоюзный юридический заочный институт. После школы стала работать в Молодежной редакции Центрального телевидения (ЦТ) и совмещала труд с учебой. В КВН пришла в 1966 году в качестве ассистента режиссера. Позднее стала режиссером программы. После закрытия КВН в 1972 году работала режиссером главной редакции пропаганды ЦТ. В 1993 году, через семь лет после возобновления КВН, стала режиссером телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (АМИК).

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