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16:52, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Названа причина смерти вдовы Маслякова

Причиной смерти вдовы Маслякова стала продолжительная болезнь
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Причиной смерти режиссера КВН и вдовы бывшего руководителя телеигры Александра Маслякова Светланы стала продолжительная болезнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее сына, телеведущего Александра Маслякова-младшего.

Какая болезнь была у нее, он не раскрыл.

О смерти вдовы Маслякова стало известно ранее 17 июля. Ей было 78 лет. В КВН ее назвали великим режиссером и добавили, что она была верной соратницей своего супруга и всегда подавала пример начинающим участникам телеигры.

Светлана Маслякова (в девичестве — Семенова) родилась в 1947 году в Москве. Окончила Всесоюзный юридический заочный институт. Пришла в КВН в 1966 году в качестве ассистента режиссера, позднее стала режиссером программы. В 1971 году она вышла замуж за Маслякова.

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