NYT: Пентагон скрыл информацию о десятках ранений военнослужащих США в войне с Ираном

Пентагон скрыл информацию о трех ударах Ирана по американским войскам в Иордании, которые предшествовали пятничному нападению, где погибли двое военнослужащих и один пропал без вести. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, в результате этих атак пострадали десятки военных США и были повреждены несколько вертолетов. Однако Пентагон не сообщил о более ранних ударах, а также о жертвах и ущербе. Центральное командование в своих заявлениях упоминало лишь атаки Ирана на торговые суда в Ормузском проливе, но не обстрелы баз в регионе.

Американские чиновники объяснили это необходимостью оперативной безопасности, чтобы не помогать Ирану определять местоположение своих целей. Центральное командование также перестало публиковать данные о количестве ежедневных ударов по иранским объектам. За почти пять месяцев войны Пентагон практически не предоставлял информации о стратегии, последний крупный брифинг состоялся в начале мая.

Тема потерь остается деликатной: с начала конфликта 28 февраля погибли 17 американских военных, более 400 получили ранения. Однако в последние недели Пентагон прекратил обновлять общие данные. Имена раненых обычно не разглашаются, а имена погибших публикуются через 24 часа после уведомления семей.

В заявлении после пятничной атаки Центральное командование сообщило лишь о четырех раненых, выписанных из больниц, и нескольких военных с легкими травмами. При этом не упоминались пострадавшие в трех предыдущих нападениях. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что погибшие «служили нашей стране», а глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что их гибель укрепит решимость Америки.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Иран получил предложения о прекращении огня с США. Дипломат также добавил, что посредники работают над разрядкой напряженности, возникшей между Вашингтоном и Тегераном.