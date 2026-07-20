Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:04, 20 июля 2026Мир

МИД Ирана получил от США предложение о прекращении огня

Багаи: МИД Ирана получил от США предложение о прекращении огня
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Пуск иранской ракеты

Пуск иранской ракеты. Фото: Iranian State TV / Handout via Reuters

Стало известно о получении Ираном предложения о прекращении огня с США. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, пишет РИА Новости.

На брифинге Багаи подтвердил факт получения предложений.

«Но позвольте мне не вдаваться в подробности», — заметил он.

Дипломат также добавил, что посредники работают над разрядкой напряженности, возникшей между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что ожидает от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возобновления военной кампании против Ирана, которая была приостановлена из-за режима прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путину доложили о контроле трассы «Новороссия»
    Болельщик проиграл почти 800 тысяч долларов на матче за третье место на ЧМ-2026
    Группа россиян организовала съемки порно с несовершеннолетними
    Массовое отравление россиян в пятизвездочном отеле Турции опровергли
    Стало известно об отчаянном состоянии Зеленского после масштабной атаки на Киев
    Синоптик предупредил о 30-градусной жаре в Москве
    Россияне стали чаще страдать «кондиционерной аллергией»
    Рэпер Ганвест выиграл 180 миллионов на финале ЧМ-2026
    Ограничение отлова собак стоило российской чиновнице свободы
    Акции российского маркетплейса обвалились
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok