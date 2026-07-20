МИД Ирана получил от США предложение о прекращении огня

Багаи: МИД Ирана получил от США предложение о прекращении огня

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Стало известно о получении Ираном предложения о прекращении огня с США. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, пишет РИА Новости.

На брифинге Багаи подтвердил факт получения предложений.

«Но позвольте мне не вдаваться в подробности», — заметил он.

Дипломат также добавил, что посредники работают над разрядкой напряженности, возникшей между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что ожидает от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возобновления военной кампании против Ирана, которая была приостановлена из-за режима прекращения огня.