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11:06, 20 июля 2026Мир

Президент Ирана направил важное послание руководству Пакистана

The Nation: Министр внутренних дел Пакистана Момени прибудет в Иран с визитом
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени прибудет в столицу Пакистана с однодневным официальным визитом в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает газета The Nation.

«Момени передаст важное послание от президента [Ирана Масуда] Пезешкиана относительно развивающейся ситуации в регионе и продолжающегося конфликта между Ираном и США, что свидетельствует о тесных консультациях Тегерана с Исламабадом по вопросам региональных событий», — отмечено в публикации.

По данным источников издания, иранский министр проведет переговоры на уровне делегаций, а также встретится с высшим руководством страны.

Ранее США начали новую волну ударов по Ирану. Уточняется, что главная цель американских атак — ослабление военного потенциала Исламской Республики, который используется для атак в Ормузском проливе.

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