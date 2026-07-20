Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года

Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Ранее временный порядок безвизового въезда в Россию и выезда из страны для граждан КНР должен был действовать до 14 сентября 2026 года включительно. Уточняется, что указ вступил в силу со дня его подписания.

Тем временем вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что в 2026 году безвизовый режим России и Китая обеспечил рост взаимного турпотока в среднем на 20-30 процентов в зависимости от сезона. Он добавил, что эта страна Азии уже вошла в топ-5 направлений выездного туризма для россиян.

