Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Ранее временный порядок безвизового въезда в Россию и выезда из страны для граждан КНР должен был действовать до 14 сентября 2026 года включительно. Уточняется, что указ вступил в силу со дня его подписания.
Тем временем вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что в 2026 году безвизовый режим России и Китая обеспечил рост взаимного турпотока в среднем на 20-30 процентов в зависимости от сезона. Он добавил, что эта страна Азии уже вошла в топ-5 направлений выездного туризма для россиян.