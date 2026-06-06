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10:20, 6 июня 2026МирЭксклюзив

Посетивший ПМЭФ британский политик выступил с предупреждением Лондону

Британский политик Гэллоуэй заявил, что не намерен отказываться от своей точки зрения
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Richard Baker / In Pictures via Getty Images

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что не намерен отказываться от своего мнения в угоду британским властям. Об этом политик рассказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Да, это так, они предали меня. Но я не их враг, не противник Британии. Я просто парень с другой точкой зрения. И в этом кроется вся проблема. Это моя точка зрения. Поскольку я довольно хорошо умею выражать свою точку зрения, они просто не могут с этим справиться», — подчеркнул он.

Галлоуэй напомнил, что ведет шоу The Mother of All Talk Shows (Мать всех ток-шоу), которое смотрят «более десяти миллионов человек». По его словам, британские власти рассматривают его как «большую угрозу для них» и хотят избавиться от альтернативой точки зрения, которую он транслирует. Однако политик заверил, что «не намерен облегчить им задачу», поэтому продолжит отстаивать свою точку зрения.

В октябре 2025 года Гэллоуэй заявил, что не собирается возвращаться в Великобританию, так как опасается за жизнь из-за угроз в свой адрес. Он добавил, что будет жить в других странах.

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