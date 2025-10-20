Посетивший Москву британский политик рассказал об угрозах в свой адрес

Британский политик Гэллоуэй заявил, что не хочет возвращаться домой из-за угроз

Посетивший Россию глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что не собирается возвращаться домой, так как опасается за жизнь из-за угроз в свой адрес. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент я не планирую возвращаться в Великобританию. Мне там небезопасно. Если меня, бывшего с 1980-х члена парламента, могут встретить в аэропорту вооруженные полицейские, задержать на основании закона о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать мои данные, очевидно, работать в таких условиях я не в состоянии», — заявил политик.

Гэллоуэй добавил, что не намерен возвращаться в Великобританию, «пока угроза для него сохраняется». Он отметил, что будет жить в других странах.

27 сентября Гэллоуэя и его супругу по возвращении из Москвы задержали в аэропорту Лондона на основании третьего раздела Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года. Позже политика и его жену отпустили без предъявления обвинений.

Также Гэллоуэй рассказал, что по возвращении из Москвы полиция лондонского аэропорта Гатвик спрашивала у его жены об отношении к главе МИД России Сергею Лаврову.