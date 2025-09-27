Telegraph: Политика Гэллоуэя задержали в Лондоне по возвращении из Москвы

Лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его супругу по возвращении из Москвы задержали в аэропорту Лондона на основании закона о борьбе с терроризмом. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Отмечается, что политик и его жена Путри Гаятри Пертиви прибыли 27 сентября в аэропорт Гатвик из российского города рейсом через Абу-Даби.

В полиции Лондона сообщили, что сотрудники контртеррористического подразделения задержали в аэропорту Гатвик мужчину в возрасте около 70 лет и женщину в возрасте около 40 лет в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года. Позже политика с супругой отпустили без предъявления обвинений.

В конце июля Гэллоуэй заявил, что западные СМИ после скандального решения Владимира Зеленского по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) переосмыслили фигуру президента постсоветской страны, вспомнив старые публикации о нем. По мнению эксперта, у политика остались два пути: сбежать с ворованными деньгами или «получить пулю в лоб от своих же».