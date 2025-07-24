Политик Гэллоуэй: Решение Зеленского по НАБУ вернуло память западным СМИ

Западные СМИ после скандального решения украинского лидера Владимира Зеленского по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) переосмыслили фигуру президента постсоветской страны, вспомнив старые публикации о нем. Об этом заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй на своем YouTube-канале.

«Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — сказал Гэллоуэй.

По его словам, у Зеленского остались два пути: сбежать с ворованными деньгами или «получить пулю в лоб от своих же».

Ранее Зеленский подписал законопроект, предполагающий ограничение полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Источники в политических кругах заявили, что документ был подписан президентом Украины уже давно, однако официально показать его решили уже после завершившегося митинга против подписания.