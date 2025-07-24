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04:32, 24 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о переосмыслении фигуры Зеленского

Политик Гэллоуэй: Решение Зеленского по НАБУ вернуло память западным СМИ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Западные СМИ после скандального решения украинского лидера Владимира Зеленского по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) переосмыслили фигуру президента постсоветской страны, вспомнив старые публикации о нем. Об этом заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй на своем YouTube-канале.

«Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — сказал Гэллоуэй.

По его словам, у Зеленского остались два пути: сбежать с ворованными деньгами или «получить пулю в лоб от своих же».

Ранее Зеленский подписал законопроект, предполагающий ограничение полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Источники в политических кругах заявили, что документ был подписан президентом Украины уже давно, однако официально показать его решили уже после завершившегося митинга против подписания.

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