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23:27, 22 июля 2025Бывший СССР

Зеленский подписал резонансный закон вопреки массовым протестам

«Страна.ua»: Рада подтвердила подписание Зеленским закона против НАБУ и САП
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский все-таки подписал законопроект, предполагающий ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На это обратило внимание издание «Политика Страны», о чем говорится в его Telegram-канале.

Сообщение о подписании появилось на странице законопроекта на сайте Верховной Рады, пишет издание.

Незадолго до этого стало известно, что сайт Верховный Рады работает со сбоями — у пользователей не открывались страницы. Законопроект имел статус «отправлен на подпись президенту» даже после того, как доступ к сайту получилось восстановить, заметили пользователи. Источники в политических кругах заявили, что документ был подписан Зеленским уже давно, однако официально показать его решили уже после завершившегося митинга против подписания.

Вечером 22 июля сообщалось, что жители Киева вышли на протесты возле драмтеатра имени Ивана Франко в центре столицы. Позднее выяснилось, что охрану в правительственном квартале Киева усилят из-за риска штурма ведомственных зданий. Прошедшие в охраняемую зону люди будут считаться террористами.

Протесты захлестнули еще несколько городов Украины: Одессу, Днепр и Львов. Митингующие начали скандировать матерные лозунги против офиса Зеленского, а к протестной акции в Киеве присоединился мэр города Виталий Кличко.

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