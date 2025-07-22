Кличко присоединился к протестам в Киеве

Мэр Киева Кличко присоединился к протестам против притеснения НАБУ и САП

Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим против притеснения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП», — написал он, прикрепив фотографию с Кличко, присутствующим на протестах.

22 июля украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий НАБУ и САП, фактически лишив эти органы самостоятельности. После этого в крупных городах Украины, включая Киев, Днепр, Одессу и Львов, начались протесты.