В городах Украины люди начали выходить на протест после одного действия Зеленского

В Киеве и Львове люди вышли на протест против закона об ограничении НАБУ

В Киеве большая группа граждан вышла на протест против принятия закона властями об ограничении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Протестующие собрались возле драмтеатра имени Ивана Франко в центре Киева. Он находится недалеко от офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Служба новостей украинского телеканала «1+1» также сообщает, что во Львове на западе Украины люди также вышли на протест после принятия и подписания закона главой государства.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий НАБУ и САП, его уже подписал Владимир Зеленский. Позже сообщалось об усилении охраны в правительственном квартале Киева из-за риска штурма сотрудников ведомств. Прошедшие в охраняемую зону люди будут считаться террористами.

Позже ветеран Вооруженных сил Украины Дмитрий Козятинский призвал выйти на акцию протеста недалеко от офиса Владимира Зеленского в Киеве из-за принятого закона.