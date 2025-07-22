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19:24, 22 июля 2025Бывший СССР

В Киеве анонсировали акцию протеста у офиса Зеленского

Ветеран ВСУ призвал выйти на акцию протеста у офиса Зеленского из-за НАБУ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Козятинский призвал выйти на акцию протеста у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве из-за закона о сокращении полномочий у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом бывший военнослужащий написал на своей странице в социальной сети X.

«Друзья, давайте собираться на акцию и отстаивать то, что мы строили в последнее десятилетие. Собираемся в 20:00 на площади у театра имени Ивана Франко. Это ближайшее доступное место возле офиса президента», — пишет он.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий НАБУ и САП. Позже сообщалось, что в правительственном квартале Киева, на Банковой улице, усилили посты охраны из-за риска штурма сотрудников ведомства. Прошедшие в зону охраны люди будут считаться террористами, уточняют источники.

Мэр Киева Виталий Кличко также раскритиковал вступивший в силу закон, призвав не делать из правоохранительных органов бультерьеров власти.

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