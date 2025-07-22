Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:17, 22 июля 2025Бывший СССР

Кличко выступил с критикой закона об ограничении НАБУ

Кличко призвал не делать из правоохранительных органов бультерьеров власти
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко призвал не делать из правоохранительных органов бультерьеров власти. Так он прокомментировал новый закон об ограничении полномочий у Национального антикоррупционного комитета Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодняшнее решение Верховной Рады по НАБУ и САП точно не приближает Украину к Европейскому союзу. Точно не приближает к демократии, верховенству права и законности», — написал градоначальник.

Кличко добавил, что необходимо менять систему правоохранительных органов, а не делать ее бультерьером действующей власти. Он также заявил, что за все действия рано или поздно придется нести ответственность.

Ранее во вторник, 22 июля, Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий НАБУ. Позже сообщалось, что в правительственном квартале Киева, на Банковой улице, усилили посты охраны из-за риска штурма сотрудников ведомства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России повышают пошлины для автомобилистов и новых водителей. За что придется платить больше?

    В России построят инклюзивный храм

    Москву залило дождем

    Живущий в России брат Сырского резко отреагировал на денежный перевод от главкома ВСУ

    В Москве отменили стендап-концерт из-за угроз неизвестного взорвать площадку

    Госдума приняла закон о блокировке дискредитирующих традиционные ценности фильмов

    В России высказались о создании Министерства борьбы с темными силами

    Названо неожиданное последствие перепалки Трампа с Зеленским

    Госдума утвердила закон о платформенной экономике

    Москвичам рассказали о пике ливней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости