Кличко выступил с критикой закона об ограничении НАБУ

Кличко призвал не делать из правоохранительных органов бультерьеров власти

Мэр Киева Виталий Кличко призвал не делать из правоохранительных органов бультерьеров власти. Так он прокомментировал новый закон об ограничении полномочий у Национального антикоррупционного комитета Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодняшнее решение Верховной Рады по НАБУ и САП точно не приближает Украину к Европейскому союзу. Точно не приближает к демократии, верховенству права и законности», — написал градоначальник.

Кличко добавил, что необходимо менять систему правоохранительных органов, а не делать ее бультерьером действующей власти. Он также заявил, что за все действия рано или поздно придется нести ответственность.

Ранее во вторник, 22 июля, Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий НАБУ. Позже сообщалось, что в правительственном квартале Киева, на Банковой улице, усилили посты охраны из-за риска штурма сотрудников ведомства.