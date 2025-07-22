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15:15, 22 июля 2025Бывший СССР

В Киеве усилили охрану Банковой после обострения скандала с двумя госорганами

«Страна.ua»: На Банковой усилили посты охраны после скандала с НАБУ и САП
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nick Grapsy / Wikimedia

В правительственном квартале Киева, на Банковой улице усилили посты охраны после скандала с сокращения полномочий у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) со стороны властей страны. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

«Вчера прошло совещание с участием Управления госохраны, полиции и других органов. Принято решение все посты вокруг правительственного квартала максимально усилить», — говорится в сообщении.

По их словам, основной задачей такого шага является недопущение прорыва в здания квартала сотрудников НАБУ. Это будет приравниваться к проходу террориста или человека с оружием, уточняет издание.

22 июля Верховная Рада проголосовала за закон о переподчинении НАБУ, которое вело расследование против президента страны Владимира Зеленского. По словам депутата Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), документ поддержали 263 депутата.

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