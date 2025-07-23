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22:34, 22 июля 2025Бывший СССР

Протестующие на Украине начали скандировать лозунги против офиса Зеленского

Протестующие на Украине кричат матерные лозунги против офиса Зеленского
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Украинцы, протестующие против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), стали выкрикивать матерные лозунги против офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Политика Страны».

По его информации, люди начали скандировать политические лозунги с применением нецензурной брани не только в адрес офиса Зеленского в целом, но в адрес руководителя офиса Андрея Ермака. При этом жители Киева скандируют «Позор!».

Кроме того, к этому часу стало известно, что еще один город Украины присоединился к протестной акции: на улицы вышли жители Одессы, пишет издание.

22 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий НАБУ и САП, заручившись поддержкой Верховной Рады. Жители Киева решили показать свое несогласие и вышли на протесты возле драмтеатра имени Ивана Франко в центре Киева.

Позднее стало известно, что в правительственном квартале Киева будет усилена охрана, чтобы исключить риски штурма ведомственных зданий. Прошедшие в охраняемую зону люди будут считаться террористами. Как сообщалось ранее, митинги захлестнули не только столицу Украины: к протестам подключились жители Днепра.

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