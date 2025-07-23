Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:03, 22 июля 2025Бывший СССР

Число протестующих на Украине после одного действия Зеленского увеличилось

«Страна.ua»: К протестам на Украине подключились жители Днепра
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Кадр из видео: «Страна.ua» / Telegram

Жители украинского Днепра вышли на протест против принятия закона властями об ограничении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Политика Страны».

В соцсетях публикуются кадры с протестной акции: люди выходят вопреки непогоде и проливному дождю. Кроме того, уточняется, что в Киеве количество граждан, принимающих участие в митинге, начало расти. Протестующие держат плакаты и скандируют лозунги «Нет коррупции во власти», пишет издание.

22 июля украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий НАБУ и САП. Его одобрение получила Верховная Рада. В Киеве люди собрались возле драмтеатра имени Ивана Франко в центре Киева, который расположен недалеко от офиса Зеленского. Позднее стало известно об усилении охраны в правительственном квартале Киева из-за риска штурма ведомственных зданий. Прошедшие в охраняемую зону люди будут считаться террористами.

Ранее анонсированные протесты сравнили с Евромайданом по трем причинам. Аналитики заявили, что Зеленского обвиняют в «возвращении к временам Януковича».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Оззи Осборн. Скандальный основатель Black Sabbath был легендой, которую любил весь мир

    США прокомментировали новые переговоры России и Украины

    Кличко присоединился к протестам в Киеве

    Протестующие на Украине начали скандировать лозунги против офиса Зеленского

    Умер Оззи Осборн. Две недели назад легендарный рокер дал десятичасовой прощальный концерт

    Вероятность новой волны аномальной жары в Москве оценили

    Москвичка прошлась по затопленной по пояс дождем улице

    В ДНР погиб командир украинской штурмовой бригады «Лють»

    В Британии заявили о крупном просчете Зеленского

    Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене и пообещал «заняться им»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости