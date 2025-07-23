Число протестующих на Украине после одного действия Зеленского увеличилось

«Страна.ua»: К протестам на Украине подключились жители Днепра

Жители украинского Днепра вышли на протест против принятия закона властями об ограничении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Политика Страны».

В соцсетях публикуются кадры с протестной акции: люди выходят вопреки непогоде и проливному дождю. Кроме того, уточняется, что в Киеве количество граждан, принимающих участие в митинге, начало расти. Протестующие держат плакаты и скандируют лозунги «Нет коррупции во власти», пишет издание.

22 июля украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий НАБУ и САП. Его одобрение получила Верховная Рада. В Киеве люди собрались возле драмтеатра имени Ивана Франко в центре Киева, который расположен недалеко от офиса Зеленского. Позднее стало известно об усилении охраны в правительственном квартале Киева из-за риска штурма ведомственных зданий. Прошедшие в охраняемую зону люди будут считаться террористами.

Ранее анонсированные протесты сравнили с Евромайданом по трем причинам. Аналитики заявили, что Зеленского обвиняют в «возвращении к временам Януковича».