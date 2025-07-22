Предстоящие протесты против действий Зеленского сравнили с Евромайданом по трем причинам

«Страна.ua»: Протесты против Зеленского из-за НАБУ могут стать повтором Майдана

Протесты против президента Украины Владимира Зеленского из-за Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут стать повтором Евромайдана 2013-2014 годов. Три причины этого описало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Первое совпадение — обвинения Зеленского в «возвращении к временам Януковича» и в «предательстве идеалов предыдущего Майдана», отмечает издание. В 2013 году в таком контексте припоминали Майдан 2004 года.

Второе совпадение — нынешние протесты также анонсируются как «внепартийный» митинг. «Все помнят как начинался в свое время второй Майдан, сначала также его организаторы подчеркивали, что они "вне партий и без политиков". Но, по итогу, [экс-президент Виктор] Янукович был свергнут, а президентом стал [Петр] Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)», — говорится в сообщении.

Последнее совпадение — давление властей на Порошенко. В 2013 году у него хотели конфисковать его бизнес, а сейчас ему грозят реальным тюремным сроком. «Страна.ua» отмечает, что экс-президент может не жалеть сил и средств во время возможных протестов в Киеве.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий НАБУ и САП. Позже сообщалось, что в правительственном квартале Киева, на Банковой улице, усилили посты охраны из-за риска штурма сотрудников ведомств. Прошедшие в зону охраны люди будут считаться террористами.

Позже ветеран Вооруженных сил Украины Дмитрий Козятинский призвал выйти на акцию протеста у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве из-за принятого закона.