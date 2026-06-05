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01:43, 5 июня 2026Бывший СССР

Пашинян оценил возможность возвращения Армении в ОДКБ

Пашинян: Армения не вернется в ОДКБ, когда понадобится, то примет решение и выйдет из нее
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении заявил, что страна не вернется в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и, когда понадобится, примет решение и выйдет из организации. Его слова приводит ТАСС.

Во время дебатов член правления партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян поинтересовался у Пашиняна, что на практике означает объявленная Арменией «заморозка участия» в ОДКБ о коллективной безопасности и по каким причинам до сих пор не принято окончательное решение о выходе из организации.

«Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем», — ответил премьер.

С начала 2026 года отношения России и Армении претерпевают кризис. Его причиной стало сближение Армении с Европейским союзом (ЕС) в 2025 году и заморозка членства страны в ОДКБ в 2024-м после поражения в конфликте с Азербайджаном, а также визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. Москва в ответ не раз обращалась к Еревану с призывом как можно скорее определиться между членством в ЕС или в ЕАЭС.

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