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01:54, 5 июня 2026Экономика

Ситуацию в США сравнили с «1984» Джорджа Оруэлла

Глава Минфина Бессент сравнил ситуацию в США с «1984» Джорджа Оруэлла
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетГосдолг США
Скотт Бессент

Скотт Бессент. Фото: Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент сравнил ситуацию в стране с антиутопией «1984» Джорджа Оруэлла. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время слушаний в Палате представителей США Бессента спросили, читал ли он роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» и не считает ли он применимыми уроки из книги в текущих реалиях страны.

«Я думаю, мы видим гораздо больше уроков из "1984"», — ответил министр.

Ранее экономике США предсказали резкий скачок госдолга. Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин полагает, что к осени 2026 года показатель может пробить отметку в 40 триллионов долларов.

По данным Министерства финансов США, в начале второй половины марта 2026 года госдолг США впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов. В пересчете на каждого жителя показатель оказался выше 114,1 тысячи долларов.

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