Госдолг США рекордно вырос

Госдолг США впервые в истории превысил 39 триллионов долларов

В начале второй половины марта 2026 года госдолг США впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Министерства финансов (Минфина).

В среду, 18 марта, суммарный размер долговых обязательств США достиг примерно 39,03 триллиона долларов. В пересчете на каждого жителя страны показатель превысил 114,1 тысячи долларов и оказался рекордным.

Отметку в 38 триллионов долларов госдолг США преодолел еще в октябре прошлого года. К концу этого десятилетия, прогнозировали аналитики Международного валютного фонда (МВФ), показатель достигнет 143,4 процента от валового продукта страны.

Снижение объема госдолга было одним из главных пунктов предвыборной программы действующего президента США Дональда Трампа. Однако с начала его второго срока показатель стал расти рекордными темпами. По итогам первого года второго президентства Трампа размер долговых обязательств Соединенных Штатов вырос на 2,25 триллиона долларов.

Экс-глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Ханс-Вернер Зинн заявлял, что реальной целью резкого повышения импортных пошлин США является стремление Трампа добиться от внешних кредиторов пересмотра условий обслуживания рекордного госдолга. Этого, по его словам, можно достичь путем обмена облигаций, срок погашения которых наступает в ближайшее время, на 100-летние облигации со значительно более низкой процентной ставкой, констатировал Зинн.