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20:53, 17 апреля 2025Экономика

В Германии назвали истинную цель пошлин США

Экс-глава Ifo Зинн: Трамп хочет пошлинами принудить к реструктуризации долга США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Своей агрессивной торгово-экономической политикой глава Белого дома Дональд Трамп хочет оказать давление на кредиторов с целью добиться от них реструктуризации огромного госдолга США. Такое мнение высказал экс-глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Ханс-Вернер Зинн, его слова приводит ТАСС.

В настоящее время госдолг США составляет примерно 36,74 триллиона долларов. При помощи резкого повышения импортных пошлин Трамп хочет добиться от внешних кредиторов пересмотра условий обслуживания растущего объема долговых обязательств, утверждает Зинн.

Этого, по его словам, можно достичь путем обмена облигаций, срок погашения которых наступает в ближайшее время, на 100-летние облигации со значительно более низкой процентной ставкой. Именно в этом заключается истинная цель ужесточения таможенной политики США, уверен профессор. Резкое повышение импортных пошлин вовсе не направлено на привлечение в страну дополнительных производственных мощностей.

В настоящее время, добавил он, власти Соединенных Штатов тратят порядка 11 процентов федерального бюджета на выплату процентов по своим долговым обязательствам. Реструктуризация госдолга, отметил немецкий экономист, стала бы значительным подспорьем для американской экономики и «огромным финансовым облегчением» для американских властей. «Трамп оказывает давление на кредиторов США и хочет добиться реструктуризации долга», — резюмировал Зинн в ходе выступления в Институте швейцарской экономической политики при Университете Люцерна.

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Трамп резко поднял импортные пошлины на продукцию из 185 стран в начале апреля. Для ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки выросли до 20-30 процентов от таможенной стоимости товаров. Однако вскоре глава Белого дома объявил о 90-дневной паузе на пошлины для 75 стран, включая государства Евросоюза (ЕС).

В этот период базовая ставка составит 10 процентов. Исключением стал Китай, продукцию которого власти США обложили тарифами в размере 145 процентов. Пекин ответил ставкой 125 процентов и заверил, что будет бороться до конца в торговой войне с Вашингтоном. На фоне эскалации торговой войны аналитики Всемирной торговой организации понизили прогноз роста глобального ВВП до 2,2 процента в 2025 году. В случае возобновления взаимных пошлин США и ЕС, предупредил еврокомиссар Валдис Домбровскис, мировая экономика может потерять 7 процентов.

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