Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145 процентов

Импортные пошлины США на китайские товары поднялись до 145 процентов

С учетом последнего повышения американских тарифов на китайские товары пошлины США на весь импорт из КНР достиг отметки в 145 процентов от таможенной стоимости. Об этом сообщает CNBC со ссылкой заявление представителя Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп отложил на 90 дней вступление в силу повышенных импортных пошлин на продукцию из 75 стран. Исключением стал Китай, власти которого глава Белого дома обвинил в «неуважении к мировому рынку» из-за отказа Пекина отменять ответные тарифы в отношении американской продукции.

В результате таможенная ставка США на импорт китайских товаров поднялась до запредельного уровня, отметил собеседник американского телеканала. Последний указ Трампа подразумевал повышение пошлин на продукцию КНР с 84 до 125 процентов от таможенной стоимости. Эту меру, как пояснил представитель Белого дома, ввели вдобавок к 20-процентным тарифам, утвержденным президентом США в начале марта.

Несмотря на резкое ужесточение таможенной политики США, в Китае неоднократно подчеркивали, что не собираются идти на односторонние уступки Вашингтону в торговой войне. В Министерстве коммерции КНР заверили, что намерены бороться до конца в экономическом противостоянии с Соединенными Штатами. С начала апреля Пекин уже дважды подавал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) с целью разрешить возникшие разногласия. В США же настаивают, что введенные тарифы не противоречат нормам международной торговли.