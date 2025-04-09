Трамп: Я повышаю тарифы для Китая до 125 процентов из-за его неуважения к рынкам

Президент США Дональд Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. На странице в соцсети Truth Social он объяснил свое решение неуважением, которое КНР проявляет к мировым рынкам.

Повышенные тарифы вступают в силу немедленно.

«В какой-то момент, надеюсь, в ближайшем будущем, Китай осознает, что времена ограбления США и других стран больше не являются устойчивыми или приемлемыми», — подчеркнул американский президент.

В настоящий момент более 75 стран обратились к представителям Штатов, включая Министерства торговли, казначейства и USTR, с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и тарифам. Учитывая, что эти государства не стали вводить ответные меры, добавил Трамп, он приостановит действие пошлин на 90 дней. На этот период пошлины для всех стран будут снижены до 10 процентов.

Главным условием для смягчения торговой политики против Китая Трамп называл отмену 34-процентных пошлин в отношении всех категорий американской продукции. В КНР не согласились с этим требованием и повысили ставки на импорт товаров из США до 84 процентов. В Министерстве коммерции заверили, что Пекин собирается бороться до конца в торговой войне с Вашингтоном.

Власти Китая уже дважды обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) с целью разрешить возникшие из-за таможенных тарифов США разногласия. Последнее обращение затронуло ужесточение таможенных тарифов до 104 процентов от рыночной стоимости продукции. «Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО против США из-за последнего повышения пошлин», — пояснили в ведомстве азиатской страны.