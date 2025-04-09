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17:10, 9 апреля 2025Экономика

Китай отреагировал на запредельные пошлины США

Власти Китая снова обратились в ВТО из-за таможенных тарифов США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Власти Китая в очередной раз обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) с целью разрешить возникшие из-за таможенных тарифов США разногласия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.

Предыдущая жалоба Китая касалась повышения пошлин США на товары из КНР сначала до 20 процентов, а затем — до 54 процентов. Последнее же обращение затронуло ужесточение таможенных тарифов до 104 процентов от рыночной стоимости продукции. «Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО против США из-за последнего повышения пошлин», — пояснили в ведомстве азиатской страны.

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Представители китайского министерства назвали серьезной ошибкой повышение властями США импортных пошлин до запредельного уровня. Это не приведет к односторонним уступкам со стороны Пекина, добавили в Министерстве коммерции КНР. «Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО», — заключили в китайском ведомстве.

О резком ужесточении таможенных тарифов США в отношении КНР стало известно накануне. Новые меры, как уточнялось, вступили в силу со среды, 9 апреля. Главным условием для смягчения торговой политики президент США Дональд Трамп называл отмену 34-процентных пошлин, введенных властями Китая в отношении всех категорий американской продукции. В КНР не согласились с этим требованием и повысили ставки на импорт товаров из США до 84 процентов. В Министерстве коммерции заверили, что Пекин собирается бороться до конца в торговой войне с Вашингтоном.

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