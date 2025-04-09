Китай введет 84-процентные тарифы на американские товары

Китай в ответ на введенные Дональдом Трампом торговые ограничения поднял пошлины на товары из США на 50 процентов. Теперь суммарный сбор в отношении американского импорта в Китай достигает 84. Это стало своеобразным ответным ударом в торговой войне, развязанной Вашингтоном. В силу решение китайских властей вступит с 10 апреля.

Что происходит с пошлинами между США и Китаем

1 февраля Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая в 20 процентов

2 апреля в «День освобождения» Вашингтон установил для КНР ставку в 34% процента

Она стала дополнением к уже действовавшим тарифам

В ответ Пекин обложил пошлинами в 34 процента все американские товары

Трамп требовал отменить эту пошлину и обещал добавить еще 50 процентов

Угрозу в исполнение он привел. С момента инаугурации общий размер пошлин составил 104 процента

Мировые рынки реагируют на противостояние США и Китая снижением

Закономерно — снижением. И уже не первый день. В частности, японский индекс Nikkei 225 закрыл торги среды 9 апреля, снижением на 3,78 процента. Индекс Токийской фондовой биржи TOPIX завершил день падением на 3,4 процента, а индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng утром терял 0,73 процента.

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В минусе открылись и европейские рынки. Миланская биржа начала работу со значительного спада основного индекса FTSE MIB, который сразу после начала торгов упал более чем на 3 процента. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий показатели 40 крупнейших акционерных компаний Германии, снизился на 2,5 процента на старте торгов.

Аналитики JPMorgan Chase говорят о возросшей вероятности экономического спада по всем мире. Эксперты полагают, что вероятность рецессии в мировой экономике в 2025 году на фоне введения пошлин составляет 60 процентов, а прошлый прогноз основывался на 40.

Стоимость нефти обрушилась, а золото дорожает

Стремительно падают и цены на нефть. В ходе торгов в среду, 9 апреля, стоимость эталонной Brent опускалась ниже 60 долларов за баррель. Такого не было четыре года. В течение дня падение ускорилось и к 15:50 по московскому времени цены на июньский фьючерс Brent упали уже на 6,7 процента, достигнув 58,57 доллара за баррель. Ниже этой отметки нефть торгуется впервые с февраля 2021 года.

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Падение нефтяных цен потянуло за собой российский рынок акций: он падал ниже 2600 пунктов, впервые с 20 декабря 2024 года. «Переговорный процесс и ожидания решения ЦБ по ключевой ставке временно отошли на второй план, уступив место рискам относительно американских пошлин и снижению цен на сырье, в частности нефти», — объяснил РБК ситуацию портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Золото при этом сохраняет свой статус актива-убежища. Спотовая цена драгоценного металла увеличилась более чем на 2 процента и вернулась на уровень выше 3000 долларов за унцию после недавней распродажи. Вообще цена золота за последний год выросла почти на 30 процентов, одним из главных факторов остается геополитическая напряженность.

Как торговая война может отразиться на России

Пока точный ответ дать трудно. Но в ЦБ обеспокоены складывающейся ситуацией. Как говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина, больше всего такие тарифные войны сказываются на нефтяных ценах.

Если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители Эльвира Набиуллина глава Банка России

Как заметил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, то что сейчас происходит — это двусторонние отношения США и Китая. «Это касается напрямую импорта США и ограничений экспорта Китая в сторону Америки. На этом треке России нет», — объяснил он.

Но при этом четверть всей мировой торговли приходится именно на эти две страны, так что косвенные последствия все-таки могут быть. Если Вашингтон с Пекином не договорятся, это чревато снижением внешней торговли и ведет к замедлению глобальной, что может отразиться на России. «Прежде всего Россию это коснется в вопросе энергоносителей – когда затормозятся темпы роста у стран, у них снизится и потребность в энергоносителях. Тут мы окажемся в некотором минусе. России нужно будет искать дополнительные возможности, новые ниши в тех странах, где еще развивается экономика и растет потребление. Например, это могут быть Индия, Китай и Вьетнам», — говорит он.

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В целом, аналитики говорят как о позитивных, так и о негативных последствиях. Научный сотрудник ИЭП имени Е.Т. Гайдара Дмитрий Кузнецов предупреждает, что на фоне замедления мировой экономики может сократиться спрос на сырьевые товары. Кроме того, скорее всего вырастет конкуренция с другими странами, что снизит цены, прогнозирует Кузнецов. «Прямо сейчас мы наблюдаем это на рынке нефти, хотя я бы ожидал некоторую коррекцию в сторону прежних уровней», — заметил он.

Некоторые эксперты полагают, что Китай из-за пошлин может увеличить поставки в Россию. Например, аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова не исключает, что КНР может полностью прекратить поставки некоторых товаров в США. В этом случае КНР может начать увеличивать поставки своих товаров в страны БРИКС, в том числе в Россию, «которая, разумеется, не будет облагать этот импорт тарифами, поскольку Китай является крупнейшим покупателем российского сырья», указывает она. В теории, это могут быть автомобили и запчасти, электроника и бытовая техника, одежда и товары повседневного спроса, а также «зеленые технологии».