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14:33, 9 апреля 2025Экономика

Китай нанес ответный удар США в торговой войне

Китай объявил о повышении пошлин на американские товары до 84 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Власти Китая объявили о повышении импортных пошлин в отношении американских товаров с 34 до 84 процентов, что стало реакцией на аналогичные действия США. Об этом со ссылкой на заявление Министерства финансов КНР сообщает Reuters.

Таким образом, Пекин нанес уже второй за последние дни ответный удар на действия администрации президента Дональда Трампа, что говорит о беспрецедентном повышении ставок в торговой войне двух крупнейших экономик мира.

На прошлой неделе глава Белого дома объявил о введении пошлин на товары почти всех стран мира. Базовый тариф составил 10 процентов, но для большого количества государств он оказался в несколько раз выше. В том числе в отношении китайских товаров ставка составила 34 процента.

На следующий день власти КНР объявили о зеркальной мере — том же размере тарифов и тех же сроках вступления мер в силу. На это Трамп потребовал добавить к ставке еще 50 процентов, что с учетом ранее действовавших пошлин подняло тариф выше 100 процентов.

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Ранее Евросоюз предложил Трампу взаимное обнуление пошлин, однако президент США отверг такую инициативу, указав, что сначала Европа должна заплатить сотни миллиардов долларов. После этого Брюссель подготовил ответные меры, которые должны особенно сильно ударить по штатам, где проживает электорат республиканца.

Кроме того, ряд стран ЕС предложили снизить зависимость блока от американского сжиженного природного газа (СПГ), перейдя к закупкам энергоресурсов у других поставщиков. На этом фоне Евросоюз и Китай провели переговоры о реакции на тарифную активность Трампа и улучшении двухсторонних торговых отношений.

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