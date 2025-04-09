В Европе нашли способ ударить по экономике США

Politico: ЕС хочет снизить зависимость от импорта американского сжиженного газа

Ряд стран Евросоюза (ЕС), включая Францию, Германию и Италию, выступили за снижение зависимости от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США ради сокращения цен на топливо в регионе. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Собеседники уточнили, что кампанию по «сдерживанию роста стоимости закупок газа» также поддержали представители Австрии, Венгрии, Словакии и Нидерландов. Такая позиция ЕС, отметили они, наносит удар по требованиям Белого дома. Ранее в администрации президента США Дональда Трампа назвали увеличение импорта американского СПГ до 350 миллиардов долларов одним из главных условий для смягчения таможенных тарифов в отношении европейской продукции.

Подобное давление Вашингтона в ряде стран ЕС сочли неприемлемым и опасным для экономики блока, особенно в энергетической сфере. На этом фоне вышеуказанные государства призвали снизить целевой показатель заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) с нынешних 90 до 80 процентов. «Действующие требования обязывают ЕС покупать очень большие объемы газа, в основном из США, по самой высокой цене», — заключается в материале.

Европейские страны стали активно переходить на американский СПГ после 2022 года. Уже в 2023-м американские компании стали главными поставщиками СПГ в ЕС, обеспечив 48 процентов всего экспорта в регион. В 2024-м США заняли третье место в списке ключевых экспортеров с результатом в 51,3 миллиарда кубометров, уступив по этому показателю только Норвегии и России.

Однако доставка американского топлива обходится ЕС дороже, что в итоге не способствуют общему снижению цен на энергоносители в регионе. Как утверждают в Международном энергетическом агентстве (МЭА), стоимость газа для промышленных потребителей в Европе за последние несколько лет оказалась в пять раз выше, чем в США, и на 30 процентов больше, чем в Китае. Все это в конечном счете приводит к снижению конкурентоспособности европейской продукции на мировом рынке.