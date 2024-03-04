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09:33, 4 марта 2024Экономика

Назван главный поставщик сжиженного газа в Европу

EIA: США стали крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу в 2023 году

Фото: Annegret Hilse / Reuters

По итогам 2023 года поставщики из США стали ключевыми экспортерами сжиженного природного газа (СПГ) на европейский энергетический рынок. На их долю пришлось в общей сложности 48 процентов от ежесуточного импорта этого топлива странами Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В отчете ведомства отмечается, что за последние три года доля СПГ из США на европейском энергорынке заметно выросла. Если в 2021 году на долю американских поставщиков приходилось 27 процентов от среднесуточного импорта ЕС, то в 2022-м показатель увеличился до 44 процентов.

В свою очередь, по итогам 2023 года доля экспортеров США выросла еще на 4 процентных пункта. За 12 месяцев показатель увеличился до 7,1 миллиарда кубических футов в сутки, или примерно до 201,1 миллиона кубометров, уточняется в докладе EIA. В тройку лидеров по объемам поставок СПГ в Европу также вошли Катар и Россия. Первый поставил 14 процентов от среднесуточного импорта ЕС (56,6 миллиона кубометров в день), вторая — 13 процентов (почти 51 миллион кубометров).

Ранее РИА Новости сообщило, что по итогам 2023 года крупнейшими импортерами российского СПГ в ЕС стали Испания и Бельгия. На эти страны пришлось почти 75 процентов всех поставок этого вида топлива из РФ в Европу. За 12 месяцев Бельгия нарастила закупки российского СПГ в 1,7 раза, до 3,82 миллиарда кубометров, а Испания — в 1,9 раза, до 2,1 миллиарда кубометров.

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      Анатолий Акулов
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