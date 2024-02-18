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09:01, 18 февраля 2024Экономика

Названы главные покупатели российского СПГ в Европе

Бельгия и Испания стали главными покупателями российского СПГ в Европе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Главными европейскими покупателями сжиженного природного газа из России (СПГ) по итогам 2023 года стали Испания и Бельгия. На эти страны пришлось почти три четверти всех поставок в Евросоюз, следует из анализа данных РИА Новости.

Так, Бельгия стала второй с долей в 30 процентов от европейского импорта российского СПГ. Страна увеличила закупки в 1,7 раза, до 3,82 миллиарда кубометров. На третьем месте Нидерланды. При этом объем их покупок уменьшился в годовом выражении в 1,9 раза, до 2,1 миллиарда кубометров.

Испания в 2023 году приобрела более 40 процентов всего поставленного РФ газа — 5,24 миллиарда кубометров. Это на 5 процентов больше объема годом ранее.

Греция стала четвертым крупнейшим покупателем российского сжиженного газа. Португалия, которая увеличила покупки в 1,4 раза и приобрела по итогу года 390 миллионов кубометров, стала пятой в рейтинге.

Евросоюз в целом нарастил покупки российского СПГ примерно на 3 процента, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что поставки сжиженного природного газа из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41 процент в годовом выражении. Помимо этого, по итогам 2022 года РФ стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счет импорта российского СПГ.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года Россия вошла в топ-3 лидеров среди иностранных поставщиков сжиженного природного газа в другую страну НАТО — Испанию.

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      Марина Совина
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