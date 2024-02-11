В МИД заявили о росте поставок российского СПГ в страну НАТО

МИД РФ: поставки СПГ из России во Францию за 9 месяцев 2023 года выросли на 41%

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41 процент в годовом выражении. Об этом сообщил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

Он также заявил, что по итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счет импорта российского СПГ. Собеседник агентства уточнил, что основным пунктом приема для российских поставок СПГ стал терминал в Монтуар-де-Бретань. По его словам, в 2022 году в терминал поступило 1,68 миллиарда кубических метров сжиженного газа, а в первом полугодии 2023 года — 0,89 миллиардов кубических метров.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года Россия вошла в топ-3 лидеров среди иностранных поставщиков сжиженного природного газа в другую страну НАТО — Испанию. В частности, Москва отправила испанским покупателям в общей сложности эквивалент 72 690 гигаватт-часов этого вида топлива. По этому показателю Россия уступила лишь Алжиру и США.