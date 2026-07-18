Россия ограничила грузовые перевозки для эстонских фур по территории страны

Российское правительство внесло изменения в условия международных автомобильных перевозок грузов, дополнив перечень стран, на которые распространяется действующий с осени 2022 года запрет. Соответствующий документ предусматривает включение Эстонской Республики в число государств, в отношении которых применяются ограничения.

Ранее запрет действовал для стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, однако для них существовал перечень исключений, включающий продовольствие, алкоголь, удобрения, лекарства, бумагу, зерновые и другие категории товаров.

Теперь же для эстонских перевозчиков ограничение вводится без каких-либо изъятий — речь идет о полном запрете на грузоперевозки по территории России для всех видов продукции.

До этого министр обороны республики Ханно Певкур заявил, что Эстония начнет закупать оружие у Украины в рамках соглашения о военном сотрудничестве.