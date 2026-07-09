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08:04, 9 июля 2026Бывший СССР

Эстония начнет закупать оружие у Украины

Минобороны Эстонии купит у Украины беспилотники и средства дальнего поражения
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Эстония начнет закупать оружие у Украины в рамках соглашения о военном сотрудничестве. Об этом заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур, передает Euractiv.

По его словам, сделка позволит Эстонии закупать вооружения из складских запасов Украины. В частности, минобороны Эстонии планирует приобрести беспилотники и средства дальнего поражения.

Певкур отметил, что секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров «так скоро, как это возможно» посетит Эстонию для начала реализации программы военного сотрудничества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали сделку по беспилотникам. Отмечается, что церемония прошла на полях саммита НАТО в Турции.

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